Giornata della Memoria, visite guidate e iniziative speciali

Firenze, 25 gennaio 2025 - In occasione, che ricorda la liberazione del campo di Auschwitz il 27 gennaio 1945, sono in programma alcunepresso ille delle Deportazioni, il Museo Novecento e MAD Murate Art District. Attività alle delle Deportazioni Alle delle Deportazioni, due giorni di appuntamenti – 26 e 27 gennaio, sviluppati da un gruppo di coordinamento istituito da Regione Toscana, Comune di Firenze e MUS.E, Comune di Prato, Museo e Centro di documentazionedeportazione e Resistenza, ANED. In particolare, domenica 26 gennaio è previsto alle ore 11 il concerto del coro Bella Ciao di Fiesole, con l’esecuzione di dieci canzoni legate ai temi delle deportazioni e delle guerre, intrecciate a brevi commenti; al concerto seguirà la visita guidata dello spazio.