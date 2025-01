Lanazione.it - Firenze-Mare low cost. Pronta la lettera condivisa a favore dei residenti

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 25 gennaio 2025 – Autostrada a prezzo calmierato per gli automobilistinella Piana lucchese e per chi guida mezzi pesanti. Si parla in particolare del tratto della A 11compreso tra Altopascio e Lucca, una soluzione mirata a decongestionare dal traffico la nostra città e i comuni della Piana in generale. Il progetto condiviso prende corpo con laa partire, indirizzata al Ministero del Trasporti e alla Società Autostrade. Nella missiva i rappresentanti dei Comuni della Piana di Lucca e la Provincia chiedono l’applicazione appunto di tariffe agevolate sul tratto Lucca-Altopascio dell’Autostrada Fi-A11 per alcune categorie di veicoli. Il testo è stato concordato nell’ambito del Tavolo della Mobilità della Piana di Lucca, che si è svolto a Palazzo Ducale, a cui hanno preso parte gli amministratori e i tecnici di tutti i Comuni coinvolti: Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica oltre alla Provincia di Lucca.