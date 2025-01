Secoloditalia.it - Fantastica doppietta italiana nello sci alpino: super Brignone batte Goggia per un centesimo a Garmisch (video)

Prosegue l’anno magico di Federicae dello sci italiano. Nuovascicon lae Sofia, rispettivamente prima e seconda (a un solo) nella discesa libera di Coppa del mondo aPartenkirchen in Germania. Perquella ottenuta oggi sulla pista “Kandahar” è la vittoria numero 32, la seconda in discesa dopo quella dell’11 gennaio scorso a Sankt Anton am Arlberg. Quella di oggi, sabato 25 gennaio, è la primastagionale per lo sci italiano. Terza la svizzera Corinne Suter.Una pagina di sport italiano formidabile. Euforica: “Speravo di fare una bella gara, ma non mi sarei mai aspettata di riuscire a vincere. Ieri pomeriggio abbiamo passato tanto tempo alper capire come migliorare le linee nella parte di scorrevolezza dove pagavo davvero tanto.