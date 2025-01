Ilgiorno.it - Dalla finestra del municipio: "Una città viva, vivace e vivibile"

È alla guida delladal 2018 e, seregnese di ritorno dopo alcuni anni di residenza milanese, non è affatto pentito della sua scelta. Il sindaco Alberto Rossi suggerisce a tutti di compiere lo stesso passo. Sindaco, perché conviene vivere qui? "Seregno è unace e, con tutta una serie di servizi che caratterizzano ciò che intendiamo come, pur avendo un livello di tranquillità superiore ai centri urbani. Ha anche un centro storico che è luogo ideale per incontrarsi, servizi eccellenti, scuole di ordine e grado che portano tanti giovani diplomati che desiderano completare la loro formazione, la bellezza di 60 società sportive che vanno a coprire tutte le discipline. Ha servizi commerciali primari e secondari estremamente di qualità, aree verdi importanti, compreso il grande parco urbano della Porada e quello più agricolo e incontaminato del Meredo.