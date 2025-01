Liberoquotidiano.it - "Cosa non devo dimenticare": le parole di Sinner diventano un caso, risponde a Kalinskaya?

Qualcuno l'ha letto come un semplice sfogo. Altri come risposta sibillina alla sua ex Anna. Sta di fatto che ladi Janniksono diventate un piccolosui social. "Non sono perfetto - ha detto l'azzurro numero 1 al mondo subito dopo aver battuto l'americano Ben Shelton in semifinale agli Australian Open -. Ho solo 23 anni, tante cose da imparare.riuscire a equilibrare meglio il mio lavoro con la vita privata. Nonche ho bisogno di tempo anche per stare con le persone care, parlare di altre cose". Frasi, riportate da Repubblica, che lasciano comprendere anche lo stato di forma psico-fisica di Jannik. L'altoatesino non è sembrato brillantissimo in nessuna delle partite vinte fin qui, a partire dalla sofferenza inattesa contro il carneade Schoolkate al secondo turno, capace di interrompere la serie quasi infinita di set vinti dall'italiano.