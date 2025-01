Romadailynews.it - Cina: paese delle meraviglie invernale ad Harbin

Questa foto mostra un “Guerriero di terracotta” scolpito nel ghiaccio presso l’Ice-Snow World a, capoluogo della provincia cinese nord-orientale dello Heilongjiang, il 23 gennaio 2025.e’ emersa come unaprincipali destinazioni turistiche invernali del, attirando visitatori da tutto il mondo. Come punto di riferimento iconico della citta’, l’Ice-Snow World, con l’edizione di quest’anno, la piu’ grande della sua storia, si estende su 1 milione di metri quadrati. Turisti si divertono presso l’Ice-Snow World a, capoluogo della provincia cinese nord-orientale dello Heilongjiang, il 23 gennaio 2025.e’ emersa come unaprincipali destinazioni turistiche invernali del, attirando visitatori da tutto il mondo.