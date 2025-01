Sport.quotidiano.net - Cesena-Bari finisce 1-1, La Gumina su rigore risponde a Favilli

, 25 gennaio 2025 –1-1 lo 'spareggio con vista playoff' andato in scena all'Orogel Manuzzi fra, con La, attaccante neoacquisto del cavalluccio, che dal dischetto nel secondo tempo, che aveva portato in vantaggio i pugliesi nel primo. Il match è frizzante e vivace fin dalle prime battute, con ilche prova a prendere in mano il pallino del gioco e chiudere i padroni di casa nella loro metà campo. Sugli spalti, si fanno sentire forte anche i quasi 2mila tifosi ospiti saliti in Romagna. E spinti anche da loro, sono proprio i galletti a sbloccare il match a metà della prima frazione. Tavsan perde palla sulla trequarti, Obaretin fa ripartire l’azione e lancia nel lungo il pallone, involandosi sulla sinistra: 1-2 con Dorval a superare Adamo e, arrivato all’altezza dell’area bianconera, lancia il traversone.