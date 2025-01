Superguidatv.it - Anna Frank e il diario segreto per la Giornata della Memoria: quando in tv e di cosa parla

e ilè il film di animazione che la Rai ha scelto di mandare in onda nella. Scopriamo insieme disarà trasmesso.e il: un film d’animazione per non dimenticareLunedì 27 gennaio ricorre laper commemorare le vittime dell’Olocausto. In questa occasione, sia l’emittente pubblica che Mediaset, hanno previsto una programmazione speciale con film, programmi e documentari dedicati alla Shoah. Nessuno infatti deve dimenticare ciò che accadde a circa 6 milioni di ebrei, massacrati dai nazisti.Per questo sabato 25 gennaio 2025 sarà trasmesso su Rai3, in prima serata alle ore 21.20, il film d’animazione ‘e il‘. La pellicola è disponibile anche in lingua inglese.