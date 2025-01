Tvplay.it - Anguissa e Lukaku rispondono a Kolo Muani, prima sconfitta in campionato per la Juventus

Gli azzurri battono i bianconeri e allungano momentaneamente sull’Inter, rimontata la rete di.Napoli e Juve si affrontano per la 22ª di Serie A in un match che, ormai, è un grande classico del nostro. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l’Atalanta ospitano lain arrivo dalla straordinaria vittoria con il Milan e dal deludente pareggio in Champions League contro il Brugge. Vince il Napoli che conquista tre punti importantissimi in un match complesso che si era messo in salita.inper la(LaPresse) tvplay.itIl primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona è equilibrato e tattico con Napoli eche si dividono le occasioni in una serie di break offensivi. Il possesso palla, però, da ragione ai bianconeri che trovano il vantaggio a due minuti dall’intervallo con il nuovo acquisto