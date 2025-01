Spettacolo.periodicodaily.com - Warner Music Italia Celebra il 50° Anniversario di Ufo Robot con una Edizione Limitata del Vinile Azzurro Ghiaccio

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da oggi 24 gennaio, a cinquant’anni dall’uscita indi l’iconica serie d’animazione UfoGoldrake, è disponibile la ristampa incon le siglene riproposte in versione originale con audio completamente rimasterizzato.zione del 50°di Goldrake inA partire dal 24 gennaio 2025, in occasione del 50°dell’uscita indell’iconica serie d’animazione UfoGoldrake,presenta una ristampa esclusiva in. Questainclude le siglene riproposte nella versione originale, con audio completamente rimasterizzato, per regalare ai fan una nuova esperienza sonora.Un Tributo allehe Iconiche di UfoLehe che hanno accompagnato UfoGoldrake sono state composte da artisti di grande calibro come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luce e Julius Farmer.