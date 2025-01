Anteprima24.it - Vicenda pini, la Giunta: “Rispetto del lavoro della magistratura, ma convinti di aver agito correttamente”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Nel pienodel, siamo sereni edi. Gli interventi sulle alberature di viale Atlantici sono stati motivati da ragioni inderogabili di sicurezza, poiché erano stati classificati, a seguito di rigorose analisi scientifiche, in categoria D e dunque a rischio crollo. Per tale ragione abbiamo dato priorità alle ragioni di sicurezza pubblica e di tutelapubblica e privata incolumità, pur sempre nelanche dei fattori paesaggistici. Difatti, mai abbiamo escluso dalle scelte la Soprintendenza, alla quale sono stati inviati tutti i carteggi”, lo scrive in una nota conlacomunale di Benevento. “Procederemo ora ad approfondire le motivazioni dell’interventoProcuraRepubblica e valuteremo le possibilità di proporre memorie difensive, istanze di dissequestro o impugnazioni, come previsto dalla legge.