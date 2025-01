Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Apuania inarrestabile. Cinquina a Ferrara. La copia dell’andata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ancora un 5-0 (il quarto della stagione) per la formazione dellaimpegnata nel campionato nazionale di B2, girone D. La squadra carrarese si impone areplicando il punteggio della gara di andata. Per l’due punti sono realizzati da MatteoPetriccioli (0-3, 2-3), due da Daniel Ruben Gaybakyan (0-3, 0-3), uno da Edoardo Cremente (1-3). Il conto dei set è di 3-15, quello dei punti 126-191. Con questo successo i carraresi si mantengono imbattuti in testa alla classifica del girone e tengono anche a distanza i piacentini del Cortemaggiore che inseguono a quattro lunghezze. Al momento il cammino dei gialloazzurri è praticamente perfetto: nove incontri terminati con altrettanti successi, 45 partite vinte e solo 10 perse, 139 set vinti e 57 persi. La classifica:Carrara 18; Cortemaggiore (Piacenza) 14; Poviglio (Reggio Emilia) e Brescia 12; Modena e6; Bologna 2; Colognola ai Colli (Verona) 1.