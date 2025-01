Quotidiano.net - Smantellata una banda di rapinatori: il caso dell'avvocato preso a sprangate nel Casertano

Caserta, 24 gennaio 2025 - È stata sgominata lache avrebbe commesso rapine e furti in tutta la Campania. Tra gli episodi più violenti, quello avvenuto nel: un notoè stato, legato e rapinato in casa. Sono otto le persone arrestate oggi dalla polizia di Stato, laera composta da italiani e soggetti di etnia rom. L’episodio violentissimo delrisale all'aprile 2023. L’Vittorio Giaquinto fu malmenato con una spranga, legato e derubato di centinaia di migliaia di euro, gioielli, orologi e una pistola. A partecipare al colpo furono in particolare quattro banditi che agirono con scaldacollo tirato su fino al naso e cappellino con visiera. L'indagine che ha portato all'individuazione del gruppo di malviventi è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalla Squadra Mobilea Questura di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo (Sco)a Polizia.