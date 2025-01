Tpi.it - “Santiago. Storia di un uomo che fece di un muro un passaggio”: su TPI un estratto del nuovo romanzo di Anna Paola Lacatena

di unchedi unun” è ilfirmato da, sociologa presso il DipartimentoDipendenze Patologiche di Taranto e componente del Comitato Scientifico della Società Italiana delle Tossicodipendenze. In anteprima su TPI undel libro edito da Affiori.Fai il bravo papà con i soldi che togli ai figli della gente come me, compragli tre, cinque, dieci paia di scarpe firmate a quel coglione del tuo ragazzo. Mettigli gli euro in tasca, perché da lui ci andiamo a riprendere quello che ci appartiene. Svegliati bravo genitore, a quello stesso coglione gliela vanno a vendere le persone come me la coca. E, poi, tocca a lui rifornire gli amici.Svegliati papà dell’anno: se ti piace definirmi spacciatore, lui non è da meno! In un modo o nell’altro qualcosa me la dovete.