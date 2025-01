Romadailynews.it - Roma: tentato omicidio a Marina di Tor San Lorenzo, 20enne arrestato

Nella giornata di ieri, adi Tor Sandi Ardea, in provincia di, pere’ sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di unindiano con l’accusa diaggravato.A seguito di una lite avvenuta per futili motivi durante le festivita’ natalizie, il 4 gennaio scorso adi Tor San, nella propria abitazione, e’ stato ritrovato il cadavere di un 42enne italiano, che presentava una ferita lacero-contusa alla testa.La lite era avvenuta all’interno del minimarket di proprieta’ del padre del. E’ stato accertato infatti che la vittima, che nel pomeriggio del 25 dicembre era entrata nell’esercizio fumando una sigaretta, per poi iniziare a litigare con il figlio del proprietario e, dopo un breve alterco, afferrato per il collo e spinto all’esterno del minimarket.