Liberoquotidiano.it - "Quel che sta facendo Trump è grave": le strepitose smorfie di Cruciani mentre la Morani pontifica | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo a 4 di Sera, il talk-show in onda su Rete 4, la puntata èla di venerdì 24 gennaio. A dominare il dibattito, come sempre e come quasi ovunque in questi giorni, è Donald. Nel dettaglio, si parla del secco "no" al Green deal del nuovo presidente Usa, del rifiuto dell'ideologia verde, dell'addio agli accordi di Parigi. Tra gli ospiti nello studio di Paolo Del Debbio, ecco Alessiadel Pd e Giusppe, conduttore de La Zanzara di Radio 24 e molto affine al pensieroiano perche riguarda il green. Parte la filippica della: "Lo ha definito un inganno - esordisce citando le parole disul Green deal -. Io credo invece che non si tratti di un inganno, ma di una responsabilità che le democrazie più mature devono prendersi nei confronti del pianeta.