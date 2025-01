Sport.quotidiano.net - Napoli, Raspadori bestia nera della Juventus. Ma con l'ombra del mercato

, 24 gennaio 2025 – Quando si parlava di Giacomoun tempo l'espressione più usata, per non dire inflazionata, era 'golden boy', o 'predestinato' per chi preferisce la lingua italiana. Oggi il glossario si è spostato su 'panchina', quella che quasi sempre gli tocca al, e 'calcio', il tormentone che da un po' di questo a questa parte accomuna estati e inverni del classe 2000, anche in questo momento al centro di diverse voci: la più importante lo collega alla Roma con una linea finora più virtuale che reale perché, ironia del destino, anche a quelle latitudini l'ex Sassuolo rischia di fare la riserva (di Artem Dovbyk). Prima di qualsiasi decisione all'orizzonte c'è per la, altra squadra che a sua volta a più riprese ha fatto sondaggi per, che però non solo (per ora) non si lascia sedurre dalle sirene dell'acerrima rivale degli azzurri ma che addirittura ne ha fatto finora la propria vittima preferita in carriera.