Migranti in catene caricati su un aereo la Casa Bianca pubblica la foto | Sono iniziati i voli di espulsione

Detto, fatto. Laha diffuso unacon una fila di personeammanettate e inmentre vengono imbarcati su uncargo militare per essere espulse dal Paese. «Idi deportazione. Promessa fatta, promessa mantenuta. Come promesso, il presidente Donald Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze», scrive lasu X. Gli arresti e la promessa di TrumpNelle scorse ore, l’amministrazione aveva fatto sapere di aver «arrestato 538 immigrati criminali illegali», precisando che «centinaia» di lorostati «deportati» su aerei militari. L’operazione fa seguito alla promessa, ribadita a più riprese in campagna elettorale, da Trump: «Porteremo a termine la più grande deportazione di massa degli immigrati irregolari nella storia degli Stati Uniti».