Anteprima24.it - Mastella in silenzio, parla De Pierro: “Leggeremo le motivazioni e poi chiederemo il dissequestro dei pini”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi continua are deie del provvedimento di sequestro che ha bloccato l’abbattimento nella giornata di ieri.La parola passa all’amministrazione, e nello specifico al vicesindaco Dein luogo del sindacoche, invece, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.“Abbiamo agito – così il vicesindaco intervenuto all’inaugurazione dell‘Anno Accademico di Unisannio – secondo un criterio di buon senso e secondo le normative. Rispettiamo, però, il provvedimento e confidiamo nel lavoro della Magistratura. Certo, noi come amministrazione andremo avanti secondo il nostro percorso, per cui ci sarà una riunione oggi e successiva Giunta. Affronteremo il problema con serietà e l’accortezza che merita ma parliamo dipericolanti che mettono a rischio l’incolumità delle persone, specialmente privati.