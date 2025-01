Iltempo.it - Lo strano boom di scritti al Sud per Calenda. Ma c'è chi vuole scalzarlo

Nati a Roma sull'onda del successo amministrativo del fondatore, quando il suo nome attirava consensi e preferenze. Poi con gli anni e le (molte) traversie, Azione si è trasformata in un partito a forte trazione meridionale. Undi tessere, che in pratica determinerà il prossimo congresso, con la Campania che detiene il record di delegati all'assemblea nazionale: ben 58 (contro i 25 del Lazio). Se la cava bene anche la Sicilia con 21 delegati, comunque dietro alla Lombardia che con 41 rappresentanti è la seconda piazza del partito di Carlo. Già il congresso, convocato nelle prossime settimane, dopo le dolorose perdite di circa metà del gruppo parlamentare con il trasloco verso Noi moderati di Maurizio Lupi, di Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Giusi Versace (mentre Enrico Costa è rientrato in Forza Italia).