Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: il tie-break a sbrogliare un set da 70?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Slice vincente.6-6 Si ferma infatti nel punto successivo Nole. Si gioca il tie-, dopo ‘appena’ 70? di gioco!40-0 Bella e intelligente anche questa smorzata, con il passante al corpo successivo a dargli il punto. Scatto in avanti ‘non necessario’ del serbo.30-0 Spettacolare rovescio lunglinea vincente di, bellissimo! Con un po’ di questo coraggio prima, probabilmente avrebbe già brekkato.15-0 Largo di poco il rovescio lungoriga di.6-5 A quindici il belgradese.40-15 Prima vincente: arriva puntuale il castigo.30-15 Che roba! Gioca dalla parte sbagliata un comodissimo rovescio, che poi mette anche fuori la volèe. Manca sempre il centesimo per fare l’Euro al tedesco.15-15 Rovina tutto con la smorzatadopo l’ottimo rovescio lungoriga.