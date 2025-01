Ilfattoquotidiano.it - La prima presidente della Cassazione Cassano: “Morti sul lavoro, numeri inaccettabili. I dati sui femminicidi sempre più allarmanti”

“Nell’anno 2024, su un totale di 314 omicidi volontari (in calo dell’8% rispetto ai 340 dell’anno precedente e ai 328 del 2022), quelli maturati in ambito familiare o affettivo ammontano a 151 e in 96 casi hanno come vittima una donna”. È un passaggio del discorso pronunciato dallaCorte Suprema di, Margherita, in occasionecerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario. “I– aggiunge – continuano a essere, in quanto espressione di una perdurante, angusta concezionedonna quale oggetto di possesso e dominio da parte dell’uomo”. Nel corso del corso del suo intervento laha anche stigmatizzato l’alto numero disul, definendolo “inaccettabile”. Si tratta di cifre, ha spiegato, “purtroppo assai eloquenti, ma non sufficienti a descrivere la dimensione del fenomeno cui concorrono anche gli “infortuni sommersi” che non vengono denunciati all’Inail proprio a causanatura irregolare del rapporto di, oppure per paura di ritorsioni, ovvero per il timore di cagionare conseguenze negative al datore di”.