Inter sogno Donnarumma | 3 motivi per il sì Una speranza la dà… Verratti

Ma davvero l’può prendere Gigio? Parliamone un attimo e cerchiamo di sviscerare iper i quali sarebbe davvero possibile: 3per il sì. Unala dà.(Foto: Lapresse / Ansa) – serieanews.comSono settimane che le voci su Gianluigiall’rimbalzano tra i corridoi del mercato. Se è vero che il club nerazzurro continua a minimizzare, con il ds Piero Ausilio che ha già smentito ufficialmente ogniesse, è anche vero che il futuro di Gigio al PSG non è così scontato. E se davvero la situazione dovesse prendere una piega inaspettata, l’potrebbe farsi avanti per un affare che avrebbe almeno tre validiper essere preso in considerazione.C’è una possibilità che, tra qualche mese, vedremovestire la maglia dell’? La situazione sembra ancora incerta, ma un paio di indizi ci portano a pensare che, se la situazione a Parigi dovesse deteriorarsi, l’potrebbe farsi avanti.