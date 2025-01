Inter-Monaco Sky o Amazon | data e orario dell’ultima sfida del girone

Leggi su Ilnerazzurro.it

La prima fase del cammino europeo nerazzurro sta per volgere al termine. 90? minuti separano i nerazzurri dall’eventuale qualificazione diretta al prossimo turno, che si verificherà anche in caso di solo pareggio contro i francesi del, anche loro a caccia dell’ingresso nelle prime otto. In caso di vittoria, invece, oltre al passaggio del turno, l’si appresterebbe a battere un altro record.dove vederlaL’ultimo appuntamento nerazzurro della fase a gironi della Champions League è previsto per mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 al Giuseppe Meazza in Milano, match che sarà trasmesso in contemporanea con tutte le altre partite dell’ultimo turno di Champions.L’ultima fatica nerazzurra sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, e sarà dunque visibile grazie all’ausilio dell’applicazione diPrime Video disponibile per tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, PC e console, oppure tramite il possesso di smart tv.