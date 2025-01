Puntomagazine.it - Hamas annuncia il rilascio di quattro ostaggi nella nuova fase dell’accordo

Ilè previsto per sabato 27 gennaio, come parte della prima. I nomi deglisaranno comunicati ai mediatori venerdì 25 gennaio.Il capo della fazione diin Cisgiordania, Zahar Jabarin, ha dichiarato al canale qatariota al-Arabi che sabato 27 gennaio saranno rilasciati, segnando la secondadelnell’ambito della primain corso.Secondo quanto dichiarato da Jabarin, i nomi deiindividui che verranno liberati saranno forniti ai mediatori già venerdì 25 gennaio. Questo sviluppo arriva dopo una serie di negoziati mirati a garantire la liberazione degliin cambio di accordi tra le parti coinvolte.L’annuncio rappresenta un passo significativo in un processo di negoziazione complesso e delicato, volto a risolvere le tensioni e favorire il dialogoregione.