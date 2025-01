Davidemaggio.it - Endless Love: l’ultima puntata martedì 4 febbraio 2025

I fan possono iniziano a preparare i fazzoletti. Oggi possiamo svelarvi la data in cuiterminerà la sua corsa su Canale 5, iniziata nel marzo dello scorso anno. Il season finale della serie turca è previsto per. Per l’occasione l’amore eterno di Nihan e Kemal tornerà in prima serata. Sarà un finale al cardiopalma (qui quello che succederà). Gli appuntamenti in daytime delle 14:10, tra Beautiful e Uomini e Donne, si concluderanno sempre il 4. Il successo diè riuscita nell’obiettivo di appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con ascolti che hanno toccato picchi di oltre 2,8 milioni di spettatori per uno share che, in daytime, ha talvolta superato il 21% di share (ottimi risultati anche in total audience).