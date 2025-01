Quotidiano.net - Daniela Santanchè: "Nessuna dimissione, sono tranquilla e fiduciosa nei magistrati"

"A me nessuno ha mai chiesto di fare un passo indietro. Ho sempre detto cheassolutamenteperché so comele questioni nel merito. Ho sempre detto che se dovesse arrivare un giudizio sulla cassa Covid, dove capisco che ci potrebbero essere delle implicazioni politiche, non avrei esitato a fare un passo indietro ma non siamo a questo punto, continuiamo a fare il mio lavoro. Oggiqua, poi a Gedda assolutamenteperché 'male non fare, paura non avere'. Ho una situazione psicologica di assoluta tranquillità. Mi dispiace molto per questo assalto mediatico." Così la ministra del turismoa Verona a margine dell'inaugurazione in fiera della 17/a edizione di Motor Bike Expo. La ministra non si tira indetro nemmeno alla domanda sui rapporti con la premier Giorgia Meloni: "Come sempre, come sempre" risponde, scandendo bene le sillabe.