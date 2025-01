Sport.quotidiano.net - Dal campo. Buscè ritrova Malagrida, ma con il Milan perde Megelaitis

Leggi su Sport.quotidiano.net

Settimana di staffette tra squalificati in casa Rimini. Rientra, esce dai giochi. Il centrocampista lituano prestato alla difesa, infatti, non sarà a disposizione di misterper i novanta minuti di domenica in casa delFuturo. Un turno di squalifica per lui e un guai non da poco per il tecnico campano che dovrà rinunciare al giocatore al quale sin qui non è mai stato disposto a rinunciare. Senza dimenticare che il pacchetto arretrato del Rimini continua a essere ridotto ai minimi termini considerando che, nonostante il rientro di Lepri (anche lui squalificato) sono ancora ai box Gorelli e Falbo. Decisamente più abbondanza tra centroe attacco. Perché l’arrivo di Conti ha ampliato le rotazioni, proprio come quello di Gagliano in attacco. Senza dimenticare che per la gara di Solbiate Arno ritroveràe presumibilmente Cioffi.