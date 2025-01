Cultweb.it - Come si assegnano gli Oscar? Ecco chi vota e come lo fa

L’assegnazione dei premiè un processo meticoloso che coinvolge i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Fondata nel 1927, l’Academy è composta da oltre 10.000 professionisti del cinema, divisi in 17 settori, ognuno rappresentativo di una specifica categoria dell’industria cinematografica (attori, registi, sceneggiatori, ecc.). Dal 2016 l’Academy ha intrapreso un percorso di diversificazione, invitando a farne parte artisti di fama mondiale e ampliando considerevolmente il numero dei suoi membri. Mafunziona il processo dizione?La prima fase è dedicata alla scelta dei candidati per ogni categoria. Ogni settoreesclusivamente per la propria categoria di competenza. Ad esempio, gli attori nominano gli attori, i registi nominano i registi, e così via. L’unica eccezione è la categoria “Miglior Film”, per cui tutti i membri dell’Academy possono esprimere il proprio voto.