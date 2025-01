Campi Flegrei | aumento zolfo nelle fumarole svela dinamica bradisismo

Leggi su Ildenaro.it

Un team di ricercatori dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, l’Università di Cambridge e il Woods Hole Oceanographic Institute, ha individuato un’importante anomalia nella composizione dei gasdella Solfatara dei, legata al contributo di gas magmatici. Lo studio, “Escalation of caldera unrest indicate by crescente emissione diisotopicamente leggero”, è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica Nature Geoscience. A partire dalla fine del 2018 le concentrazioni di idrogeno solforato, la specie dipresentedella Solfatara, hanno registrato unil cui significato è stato indagato con le più moderne tecniche analitiche. “La nostra analisi dimostra che le variazioni osservate nella composizione dellenon sono esclusivamente attribuibili a processi idrotermali superficiali”.