Calcio femminile Juventus vittoriosa contro l’Inter nel 16 turno di Serie A | Girelli e Cantore decisive

nel big match (anticipo) del 16°del campionato didiA 2024-2025. Allo Stadio Pozzo – La Marmora di Biella, la formazione allenata da Max Canzi voleva dimostrare la propria superiorità nello sdirettoe la missione è stata compiuta da questo punto di vista.Prime fasi di gioco equilibrate e al 27? sono state le bianconere a trovare la via della rete: Cristiana, con la sua solita gioca di sponda, ha trovato l’accorrente Sofiache, entrata in area, ha lasciato partire un destro potente sotto la traversa, valso l’1-0.Al 30? è stataa mettersi in proprio: sulla respinta di Rúnarsdóttir su un suo colpo di testa, la n.10 si è fatta trovare pronta nel tap-in. La realizzazione ha permesso all’attaccante della Vecchia Signora di raggiungere la doppia cifra nei gol in stagione (10).