Anteprima24.it - Benevento, all’IIS Alberti nuovo indirizzo in “Servizi culturali e dello spettacolo”

Tempo di lettura: 3 minutiL’Istituto superiore “Giuseppe” si conferma all’avanguardia nell’offerta formativa con l’attivazione delprofessionale “”. Un traguardo significativo non solo per l’istituto ma per l’intera provincia di, dove questa proposta educativa sarà offerta esclusivamente dall’e d“Aldo Moro” di Montesarchio. In seguito al riassetto dell’offerta formativa sancito dall’USR Campania lo scorso 7 gennaio, sono solo tre gli Istituti Superiori che potranno vantare unscolastico. Tra di essi c’è proprio l’IIS, che dunque potrà presentare a famiglie e studenti un’offerta formativa sempre più ricca.Agli indirizzi tradizionali dell’istituto beneventano – Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico Scienze Applicate (anche con curvatura Biologico-Forense e Sportiva), Amministrazione Finanza e Marketing (anche con curvatura Web Marketing e Comunicazione), Digital Tourism, Chimica, Materiali e Biotecnologie – si sono uniti dall’a.