Anziano muore in ospedale poco prima di essere dimesso | È caduto dalla barella Indagati tre medici e un infermiere nel Tarantino

Tree undell’San Pio di Castellaneta, in provincia di Taranto, sonoper colpa medica e omissione di custodia. La vicenda su cui indagano i pm riguarda la morte di un paziente di 73 anni, originario di Massafra, che il 15 gennaio scorso sarebbeda una, secondo quanto denunciato dai parenti.La caduta in attesa del figlioL’uomo si era rivolto al pronto soccorso dopo aver avuto un malore. Dopo alcuni accertamenti clinici, è stato dichiarato dimissibile. Proprio mentre era in attesa del figlio, che avrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa, il 73enne sarebbeaccidentalmente, riportando lesioni risultate fatali. I familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Rosalba Balestra e Fabio Chiecchia, hanno presentato denuncia ai carabinieri.