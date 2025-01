Oasport.it - Volley femminile, Novara firma il ribaltone: Aksaray battuto al golden set, si vola ai quarti di CEV Cup

hato il grandenei playoff della CEV Cup di, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver perso l’incontro d’andata in Turchia per 3-1,ha sconfitto il Kuzeyboruper 3-0 (25-21; 25-20; 25-21) nel confronto di ritorno disputato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e poi ha dominato ilset di spareggio (15-5), meritandosi così la qualificazione aidi finale.Le piemontesi incroceranno la terza miglior terza dei gironi della Champions League, ovvero il Maritsa Plovdiv (le bulgare hanno chiuso alle spalle di Conegliano e Resovia nel gruppo A). La quarta forza della Serie A1 è tra le grandi favorite per alzare al cielo il trofeo, ma bisognerà fare attenzione a formazioni insidiose come il THY Istanbul, l’Alba Blaj e il Bielsko Biala.