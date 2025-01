Oasport.it - Vela, il presidente della Repubblica riceve la FIV al Quirinale

Per la prima volta nella storia la Federazione Italiana, con a capo ilFrancesco Ettorre, è stata ricevuta aldal, Sergio Mattarella, per celebrare i successi ottenuti dagli atleti azzurri nel corso del 2024.Presenti le atlete e gli atletisquadra olimpica, guidati dalle campionesse di Parigi 2024 Caterina Banti e Marta Maggetti, nonché dal campione del mondo Nicolò Renna. Ricevute anche la squadra giovanile, vittoriosa nel Nations Trophy ai Mondiali, e le rappresentative dei team di Luna Rossa, che hanno conquistato l’America’s Cup femminile e quella Youth.Ilha ricordato: “Questo incontro era previsto diversi anni fa. La pandemia ci ha costretto a rinviarlo, abbiamo atteso molto, per la verità, per riorganizzarlo, ma questo ha consentito di raccogliere nel frattempo tanti ulteriori successi.