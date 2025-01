Liberoquotidiano.it - "Urgenza e sicurezza, perché abbiamo espulso Almasri": Piantedosi in Aula zittisce la sinsitra

La sinistra sta facendo un gran baccano sull'espulsione, dopo l'arresto, di Najeem OsemaHabish, ufficiale libico. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni, il ministro degli Interni, Matteo, inal Senato ha risposto alle contestazioni spiegando come sono andate le cose: "Il 21 gennaio la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazione della libertà personale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'arresto del cittadino libico","valutato come irrituale in quanto non previsto dalla legge, disponendone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa". E ancora: "L'uomo è stato dunque rilasciato nella serata dello stesso giorno per poi essere rimpatriato a Tripoli, per ragioni di, vista la pericolosità del soggetto", ha affermato il titolare del Viminale rispondendo al question time al Senato sul caso del, e rimandando a una successiva informativa urgente per approfondire e riferire su tutti i passaggi della vicenda, "ivi compresa la tempistica riguardante la richiesta, l'emissione e l'esecuzione del mandato di cattura internazionale, che è poi maturata al momento della presenza in Italia del cittadino libico".