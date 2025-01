Calciomercato.it - Tonali più Sesko e altri tre: Giuntoli ribalta la Juventus

La formazione bianconera potrebbe essere totalmente rivoluzionata tra gennaio e giugno: cinque acquisti, c’è anche l’ex MilanLaè anche questa volta protagonista del mercato. Dopo aver caratterizzato al sessione estiva,si sta ripentendo in quella invernale, provando a coprire le falle create dagli infortuni e rimediare agli errori estivi.piùtre:la(LaPresse) – Calciomercato.itSono già arrivati Alberto Costa e Kolo Muani, in arrivo c’è il difensore del Chelsea Renato Veiga, ma potrebbe anche non essere finita qua. C’è un altro difensore da acquistare per completare la rosa della retroguardia considerate le assenze di Bremer e Cabal, e poi da considerare quel che accadrà sul fronte uscite.Intanto peròlavora già al prossimo anno per una rosa più forte ed in linea con le richieste di Thiago Motta, sempre che i risultati stagionali non facciano partire riflessioni sul futuro dell’allenatore.