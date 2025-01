Ilgiorno.it - Rose Villain diventa imprenditrice: ecco la linea make up “good villain”

Milano, 23 gennaio 2025 –nel settoreup. L’artista milanese, di casa negli States, si è lanciata nell’avventura di “”, unadi trucco made in Italy, clean e vegan. L’obiettivo, viene spiegato dall’artista e, è “promuovere un concetto di bellezza pulita, sia per la presenza di ingredienti naturali all’interno dei prodotti che per la trasparenza verso il consumatore e l’attenzione all’ambiente”. In questo nuovo percorso si vede ka sua “visione oltreoceano”: negli Usa molte stelle della musica hanno lanciato unabeauty di successo (basti pensare a J-Lo) "Ogni prodotto della” – sottouna nota di presentazione della- è realizzato senza ingredienti sospetti dannosi o allergenici, sicuro per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili o inclini all'acne.