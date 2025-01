Lanazione.it - Ritorno alla campagna. Terreni agricoli più cari ma compravendite ferme

Aumentano i valori fondiari in provincia di Lucca che riguardaa uso ortoflorovivaistico e vivaistico e i vigneti destinatiproduzione del Montecarlo Doc che fanno segnare un balzo in avanti dell’uno per cento. E’ questo il segnale che registra Coldiretti Lucca che sottolinea anche come siano stazionarie le compavendite. Si legge in una nota che si basa su dati Crea reltivi al 2023. "Le dinamiche del mercato – afferma il presidente Andrea Elmi – ci mettono di fronte ad un andamento molto diverso: da un lato lo scarso livello di compravendita deimeno appetibili, marginali o minor produttivi come quelli montani che rischia di portare all’abbandono di molte aree e nei confronti delle quali sono necessari sostegni, agevolazioni per l’acquisto; dall’altro la grande richiesta dipiù pregiati, come quelli adatti all’olivicoltura intensiva, ai seminativi vitati e a vigneto Doc e Docg".