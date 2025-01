Ilrestodelcarlino.it - Ristorazione, la novità. Tigelle e non solo, all’iper è in arrivo ’Dispensa Emilia’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tigella si appresta a sfidare la piadina. Sbarca anche a Forlì, all’interno del centro commerciale Puntadiferro, il brand modenese ‘Dispensa, nato 20 anni fa con la proposta di piatti tipici della tradizione emiliana. Il marchio è noto in particolare comeria, ma propone anche altre prelibatezze locali come pasta fresca, gnocco fritto e insalate condite con prodotti del territorio. Nonostante sia un brand particolarmente diffuso nei centri commerciali e nei luoghi di transito come, ad esempio, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, ‘Dispensasi contraddistingue per la qualità dei piatti che vengono sempre preparati al momento. "Abbiamo con piacere scelto Forlì per la nostra prossima apertura nell’ottica di una crescita di Dispensa Emilia verso la Romagna – fanno sapere dal Gruppo – e abbiamo ritenuto il centro commerciale Puntadiferro ricco di molto potenziale per il nostro format".