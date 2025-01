Quotidiano.net - Resa dei conti con l’Ue, Trump minaccia dazi: “Usa trattati male”. E chiede più contributi per la Nato

Roma, 23 gennaio 2025 – Donaldbrandisce l’arma dei, delle tasse e delle sanzioni (ma anche del ritiro dei soldati americani dal vecchionente) con intenti economici, ma anche eminentemente politici. E così, dopo Canada e Messico, nel mirino del presidente Usa finiscono, come hato in più occasioni, Unione europea e Cina, ma anche la Russia. Il messaggio per Putin, con il quale, però, ripete di “avere sempre avuto una buona relazione”, è diretto: se non ci sarà un accordo a breve per l’Ucraina “non avrò altra scelta se non imporre più tasse,e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti”. Larry Ellison, Executive Charmain Oracle listens to US President Donaldspeak in the Roosevelt Room at the White House on January 21, 2025, in Washington, DC.