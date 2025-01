Liberoquotidiano.it - Prima circolare interna: "Come dovete chiamare gli immigrati". Trump manda subito la sinistra in tilt

Anche sui migranti Donaldpiazza un primo durissimo colpo sulla "dittatura woke" dei democratici e sul loro lessico politicamente corretto. L'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane degli Stati Uniti (Ice) ha disposto che i cittadini stranieri siano nuovamente definiti "alien" in tutte le comunicazioni interne ed esterne. Lo indica un promemoria interno ottenuto dal sito d'informazione Axios, firmato dal direttore ad interim Caleb Vitello. La decisione revoca una direttiva del 2021, emanata durante l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden, che aveva sostituito il termine "alien" con "noncitizen" per adottare un linguaggio più inclusivo. L'uso del termine "alien", presente nel testo della Legge sull'immigrazione e la nazionalità, è stato a lungo oggetto di dibattito negli Stati Uniti: i sostenitori delle restrizioni ai flussi migratori ne difendono l'uso, mentre gli attivisti per i diritti dei migranti lo criticano considerandolo offensivo.