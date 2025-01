Juventusnews24.com - Palumbo saluta la Juventus Next Gen nel migliore dei modi: il gol che stende il Monopoli è stata la ciliegina sulla torta della sua avventura in bianconero

di Giacomo Giuratosegna il gol d’addio inGen: adesso la nuova esperienza all’AvellinoDomenica 19 gennaio si è giocataGencon i bianconeri erano attesi da una sfida complicata contro la primaclasse. Reduci dall’ottima prestazione contro il Catania in trasferta, Brambilla e i suoi hanno affrontato a testa alta un avversario temibile che ha, fin qui, condotto il campionato in maniera egregia. Dal canto loro per i pugliesi, quello con i bianconeri era un match importante per mettere pressione al Benevento con cui condivide il primo posto in classifica.Al fischio di inizio laGen è partita subito forte in una gara che èmolto equilibrata. Dopo un pressing asfissiante delnel corsoripresa, la svolta è arrivata al minuto 75 grazie al gol disu calcio di rigore.