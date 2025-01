Quotidiano.net - Nuovo incendio a Los Angeles, evacuate 20mila persone. Sfollato il carcere Pitchess

Los, 23 gennaio 2025 – È scoppiato una nord Los, le fiamme si stanno propagando molto velocemente: 3.300 ettari sono già stati bruciati e oltresfollate. Evacuato anche ila Castaic: sono 500 i detenuti trasferiti nella notte e 4.600 prigionieri di altri penitenziari potrebbero essere spostati a breve. Hughes, questo il nome del rogo, è in rapida espansione: l’allarme è scoppiato alle 11 di mercoledì (le 20 di ieri in Italia) nella zona del lago Castaic, vicino alla città di Santa Clarita, a circa 60 chilometri dalla metropoli californiana. Trump: "Non darò fondi alla California” Hughes si espande rapidamente Milioni di litri di acqua lanciati dal cielo Ordine di evacuazione perIl governatore: "Impiegate risorse statali per Hughe” Hughes si espande rapidamente L'area collinare disabitata è completamente coperta dalle fiamme, il fronte dell’è cresciuto da 20 ettari a 32 chilometri quadrati in appena sei ore: “Un campo da football ogni 2-3 secondi”, calcola la Cnn.