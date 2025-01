Secoloditalia.it - “Meloni e Trump come Reagan e Thatcher”: Carafano (Heritage Foundation) manda ai matti la sinistra

Il vicepresidente di, think tank repubblicano, James, è stato accolto nello studio vodcast dell’Adnkronos e ha rilasciato un’intervista a tutto campo. “Le persone un giorno parleranno di, di, di Mileioggi parlano di Ronald, di Margarete di Giovanni Paolo II”.queste personalità del passato , così stanno trasformando il loro tempo. Sottolineaquesti leader abbiano “rotto il codice” per capire e rispondere alle esigenze della maggioranza degli elettori, creando una leadership in grado di affrontare le sfide globali, dall’esplorazione spaziale alle crisi demografiche.JamesFondation): “La special relationship non è più con Londra ma con Roma”“La special relationship non è più con Londra ma con Roma”, afferma James) che con Paul McCarthy (International Republican Institute) ha parlato dei temi centrali della politica internazionale e delle relazioni transatlantiche.