Juventusnews24.com - Mateo Santa Maria Juve, chi è il nuovo acquisto delle giovanili? Dalla Spagna lo raccontano: «I bianconeri lo seguivano da mesi, ecco che tipo di giocatore è. Sulla formula dell’affare…» – ESCLUSIVA

di Nicolò Corradino, chi è il? Alla scoperta delcolpo con le parole indel giornalista Ivan HerraizLacontinua a puntare sui giovani e batte nuovi colpi interessanti: tra questi è da menzionare, attaccante che arriva dal Levante. Il talento classe 2009 dovrebbe iniziare il suo percorso in bianconero con lantus Under 16 di Grauso. Uninnesto che istavano monitorando da tempo:ntusnews24 ha contattato inIvan Herraiz, giornalista di COPE Valencia.Raccontaci chi èe quella che è stata la sua carriera fino ad oggi.«è nato ine ha vissuto per alcuni anni in Italia prima di tornare a Barcellona. Prima di arrivare al Levante ha giocato nel Cornellà, squadra della provincia di Barcellona.