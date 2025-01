Mariangela Ziller nuova Direttrice Marketing & communication di Sopra Steria

Leggi su Ildenaro.it

, fra i maggiori player tecnologici in Europa, ha annunciato oggi la nomina dicome, un incarico che si aggiunge alla sua attuale responsabilità di Consulting Director della practice Experience, Design; Agile diNext. “Questa nomina – comunica una nota – rappresenta un ulteriore tassello nella strategia didi posizionarsi come partner di innovazione tecnologica e per il design di servizi, esperienze e prodotti digitali. La scelta di affidare aquesto ruolo, infatti, integra perfettamente l’evoluzione del modello di business aziendale, che negli ultimi anni ha visto un significativo potenziamento delle competenze digitali e una rinnovata attenzione alla creazione di valore per clienti e partner”.