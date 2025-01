Ilfattoquotidiano.it - La nuova Champions è uno spettacolo: big senza strada spianata, incertezza e gol. Come è andato l’esordio del format voluto dall’Uefa

Più soldi e più partite, ovviamente. Ma anche, emozioni, persino sorprese. Non era solo uno slogan: arrivati all’ultima giornata di questo primo girone, possiamo dire che laLeague è davvero “super”. Alzi la mano chi, non solo cinque anni fa ma anche cinque mesi fa, quando fu approvato il, e poi ala settembre, non aveva storto il naso. Addio ai cari vecchi gruppi e alle partite andata e ritorno, una classifica unica con avversari random, uno strano meccanismo di qualificazione con playoff a tabellone tennistico. Insomma, un gran mischione, che sembrava pensato esclusivamente per allungare il brodo e spremere ancora più soldi da un mercato saturo. E di sicuro l’obiettivo principale della riforma era e rimane questo. Ma l’effetto è stato l’esatto opposto.