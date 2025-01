Oasport.it - Jannik Sinner si allena indoor a Melbourne: un lavoro particolare per la sfida contro Shelton

Leggi su Oasport.it

ha dato seguito a una specie di tradizione negli ultimi giorni a, ovvero quella dirsi nell’ormai canonico campo-8, lontano da occhi indiscreti, per sentire meglio la palla e prepararsi in vista della semifinale degli Australian Open 2025 di domanil’americano Ben.Una scelta, come riportano i colleghi in territorio australiano, dettata anche dalla necessità per le condizioni climatiche non ideali, in riferimento a vento, temperature basse e poi anche all’arrivo della pioggia. Variabili poco gradite per fare un training ad hoc.È noto poi come il pusterese faccia fatica con il grande caldo, come si è notato nellail danese Holger Rune, a prescindere dal malessere a precedere il match. Da questo punto di vista, il fatto di giocare nella sessione serale la partitaè sicuramente un aspetto positivo, in quanto la calura dovrebbe essere assai meno impattante.