Golf: Armitage in testa dopo un giro al Ras Al Khaimah Championship 2025. Italiani in difficoltà

Primoad altezze elevate per Marcusal Ras Al. L’inglese si porta incon lo score di -9, accumulando già quattro colpi di vantaggio su tutti gli altri. Un giovedì, il suo, ad altezze notevolissime: 11 birdie, “sporcati” da due bogey, ma a testimonianza di quanto elevata fosse la sua forma in questa giornata.Alle sue spalle, a -5, c’è un terzetto di secondi composto dall’altro inglese Jack Senior, dallo spagnolo Ivan Cantero e dallo svedese Alexander Bjork. Gruppo dei quinti per il sudafricano Louis de Jager, l’austriaco Bernd Wiesberger, l’altro iberico Alejandro del Rey e, un po’ a sorpresa, il veterano irlandese Padraig Harrington, tutti a -4.Molto ampio il gruppo dei noni: il tedesco Maximilian Kieffer, lo svizzero Joel Girrbach, l’inglese Joe Dean,, il francese David Ravetto, l’americano Patrick Reed, lo svedese Marcus Kinhult, lo scozzese Grant Forrest e gli spagnoli David Puig e Joel Moscatel.